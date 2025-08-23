8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤¬¡Ö25Ç¯K¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥ê¡¼¥à¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£21Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Âç¾Þ¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¿Íµ¤¾Þ¡×¡ÖËÜ¾Þ¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Èº°¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¤½¤í¤¨¤¿8¿Í¤Ï¡Ö°ÕµÁ¿¼¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Á°Æü¡¢Âç¤­¤Ê¾Þ¤ÈSTAY¡Ê¥¹¥Æ¥¤¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤ËÂç¤­¤ÊÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ç®¿´¤Ë³èÆ°