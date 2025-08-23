俳優の川崎麻世が22日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが経営する店で初めて寿司を握ったことを報告した。【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開川崎は「妻の店でエプロン姿の俺」というタイトルでブログを更新。「何故か妻の経営する店で俺のエプロン姿の写真です。たまに凄く忙しい時は店の手伝いをするので、妻が俺の為にエプロンを作ってくれました」と述べ、エプロン姿の自身の写真を公開した。続けて