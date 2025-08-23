顧客から重要な情報を聞き出すにはどうすればいいか。営業コンサルタントの菊原智明さんは「抽象的な質問では抽象的な答えしか返ってこない。稼げる営業は『予算は？』と質問するのではなく、お客様が答えやすい質問をしてチャンスを何倍にも広げる」という――。※本稿は、菊原智明『決定版 「稼げる営業」と「ダメ営業」の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MTStock Studio※写真はイメージ