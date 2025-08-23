23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·³ã11R¤ÎBSN¾Þ¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¡Ê¥»¥ó4¡á¿¹½¨¡¢Éã¥³¥¶¥ó¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó½é¾¡Íø¡£ºÇÆâÏÈ¤«¤é¥¹¥Ã¤È¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Î´Ý»³¸µµ¤¡Ê34¡Ë¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤â¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ä´À°¤¬Æñ¤·¤¤ÇÏ¤À¤±¤É¡¢±¹¼Ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤â¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¸ý¤Ö¤ê¡£´ÉÍý¤¹¤ë¿¹½¨¹Ô»Õ¡Ê66¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£À¾¤«Åì¤«¤ÏÊ¬¤«¤é