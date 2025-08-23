SixTONESの〓地優吾が23日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。親交ある芸人を明かした。品川庄司の庄司智春から「プライベートで仲良いお友達とかいますか？」と聞かれ、〓地は「なすなか（なすなかにし）の中西さんは親友です。ゴルフ行ったりとか、ご飯一緒に行ったりとか、ご家族で遊んだこともあったりして」と答えた。〓地は「番組のロケで何回か会うようになって、中西さんの家族と一緒にアン