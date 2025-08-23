元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏が、23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。22日に放送されたテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」での長嶋一茂の途中退席について説明した。佐々木氏は「ザワつく金曜日ちょっと裏話長嶋一茂さんが途中でスタジオ怒って出ていったように見えますが、スタジオ出て行く時に僕にウィンクして出て行ってました笑」と舞台裏を報告。「完全にエンタメです」とつづった。一茂は22日放送の同番組