８月２３日の中京１１Ｒ・伊賀Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１４００メートル、ハンデ＝１６頭立て）は松山弘平騎手が乗った単勝６番人気のプロトポロス（牡５歳、栗東・西村真幸厩舎、父ウォーフロント）が、ハナを切って最後までしぶとく粘って逃げ切った、前走から連勝でオープン入りを決めた。通算１０戦４勝。首差の２着に９番人気のフェルヴェンテ（秋山稔樹騎手）が入り、さらに半馬身差の３着に４番人気のワイワイレジェ