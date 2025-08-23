8月23日、新潟競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、今村聖奈騎乗の10番人気、グランカッサ（牝3・美浦・加藤士津八）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にセラドピラール（牝3・美浦・稲垣幸雄）、3着にヴィーナスゼファー（牝3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:54.8（良）。1番人気で遠藤汰月騎乗、ライヴスプーン（牝3・美浦・尾形和幸）は10着、2番人気で津村明秀騎乗、ネポティズムベビー（牝3・美浦・嘉