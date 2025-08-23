¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£±£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó£±»à¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÀÐÅÄÍµ¤ÎÅê¤¸¤¿£±£²£¸¥­¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²£¤Ë¤¿¤¿¤­¹þ¤ó¤À¡££µ²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤âÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´·î£±£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡ÖºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£