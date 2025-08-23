プロボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、自身の地元である千葉・松戸市の松戸中央公園で「天心祭」を開催。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（３２）とトークショーを行った。親交の深い天心と粗品は息もぴったりで、軽妙な掛け合いに会場も大盛り上がり。粗品は、２年前に行われた同市でのお祭りイベントでも天心とトークショーを行ったが、この日、天心