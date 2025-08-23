ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤«¤é23Æü¡¢¸ø¼¨¤¬È¯É½¤µ¤ìºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Á°Àî¤Ïº£·î9Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±12Æü¤Î¹­ÅçÀï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¤Î¡Ö4ÈÖ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï17Æüµð¿ÍÀï¤ÎÂåÂÇ½Ð¾ì¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£