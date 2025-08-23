IR»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³Æ¼Ò¤Î¾õ¶·¾Ú·ôÂç¼ê³Æ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÅê»ñ²È¸þ¤±¹­Êó¡ÊIR¡Ë¤Ê¤É³ô¼çÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È´Ö¤Î³ô¼°»ý¤Á¹ç¤¤¤Î²ò¾Ã¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Êª¸À¤¦³ô¼ç¤Ê¤É¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬ÂæÆ¬¡£´ë¶ÈÅý¼£¤Ê¤É¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤º¤Û¾Ú·ô»Ò²ñ¼Ò¤Î¤ß¤º¤Û¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤ËIRÉôÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¸½ºß¤Î½½¿ô¿Í¤«