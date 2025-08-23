NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï23Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÌîÅê¼ê¤Ïº£µ¨8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢1¾¡2ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨4.07¤Ç¤¹¡£Ä¾¶áÅÐÈÄ¤Ï6·î6Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÉÕ¤«¤º¡£Íâ7Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó2¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÌîÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Îºå¿ÀÀï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¡£4·î30Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤Î2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î381ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯ÎÏºå¿ÀÂÇÀþ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ