¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï23Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç¡¢Á°Àî±¦µþÁª¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÀîÁª¼ê¤Ïº£µ¨63»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.234¡¢10ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£º£·î9Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢12Æü¤Î¹­ÅçÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï17Æüµð¿ÍÀï¤Ç¤ÎÂåÂÇ½Ð¾ì¤òºÇ¸å¤ËÄ¾¶á3»î¹ç¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¾º³Ê¸å¤Ï3»î¹ç¤Ç6ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£