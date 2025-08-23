¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-DeNA(23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)DeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ë2ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤ò2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£2²ó¤Ë¤â2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢3²ó¤Ë¤Ï¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤È°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤«¤éºÆ¤Ó2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÈÌöÆ°¤·¤Þ¤¹¡£4²ó¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò°ì¿Í¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤´°àú¤ÊÅêµå¤Ç¤·¤¿¤¬5²ó