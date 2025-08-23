½÷Í¥¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê53¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Æ±Æü·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¾ïÈ×¤Ï¡Ö²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢Â³¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡Äµå¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ëÆüÂç»°¹â¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤½¤Î»Ñ¤Ë¤â¡Ä¹æµã¤Ç¤¹¤Ã¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£