お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が23日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。まさかの告白にスタジオが騒然とした。この日のゲストは女優の高島礼子。「40代は自意識過剰で。バスとか電車とか乗れなかった」というが、61歳となった現在は長時間の散歩が趣味。「散歩しながら電車乗ったり、バス乗ったり。下手したら9時間でも歩いてます」と語った。すると、岡村が「僕もバス乗りたいなって思