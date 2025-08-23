漫才コンビ・金属バットと東京ダイナマイト。対戦予定だったTHE SECONDの欠場、ツーマンライブの延期、その後、開催された興業の大成功。その後、東京ダイナマイトは漫才活動の休止を発表…。何かと因縁のある金属バットと東京ダイナマイトのハチミツ二郎が対談した。（全3回の2回目） 【画像】舞台で「お先に勉強させてもらいました」と後輩であるハチミツ二郎に告げた関西の師匠 東京ダイナマイトはなぜ吉本に入ったのか