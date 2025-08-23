2023年に行なわれたツーマンライブ『8・20金属バットvs東京ダイナマイト ワンマッチ興行』は吉本興業のライブ配信で月間売上2位。劇場で不動の人気を誇る2組の漫才コンビ・金属バットと東京ダイナマイトのハチミツ二郎による対談が実現した。（全3回の1回目） 【画像】ハチミツ二郎がテレビに出なくなった理由 因縁の２組 東京で活動する多くの芸人たちから厚い信頼を寄せられている、ハチミツ二郎と松田大輔のコンビ・東