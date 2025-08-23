ブロガーで作家のはあちゅう氏が22日に自身のアメブロを更新。母親に指摘されショックだったことを明かした。【映像】今田美桜、衝撃の激変ショットこの日、はあちゅう氏は「ユニクロで買った、背中ががっつり開いてる服着てみたんだけど」と切り出し「背中の後ろのボリュームが増えた気がする!!」と自身の体の変化について言及。「気のせいかと思ったら母が『バリで水着着てたときに比べて背中がふっくらした』と」と指摘され