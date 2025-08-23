Åìµþ¾ÃËÉÄ£´ÉÆâ¤Ç23Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÃÄêÃÍ¤Ç8ºÐ¤«¤é96ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷41¿Í¤Ç¤·¤¿¡£70Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï23Æü¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬35.8¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï12ÆüÌÜ¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢²æËý¤»¤º¤ËÎäË¼¤äÀðÉ÷µ¡¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿åÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£