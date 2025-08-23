Æî³¤ÅÅÅ´¹âÌî»³±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±ØÄ¹¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¡×¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î´¬¤­¾å¤²µ¡¤ò¸«³Ø¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡á23Æü¸á¸åÀ¤³¦°ä»º¡¦¹âÌî»³¡ÊÏÂ²Î»³¸©¹âÌîÄ®¡Ë¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢Æî³¤ÅÅÅ´¹âÌî»³±Ø¤Ç23Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö±ØÄ¹¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£20ÁÈÌó60¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¬3ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¹âÌîÀþ¤Î½ªÅÀ¡¦¶Ë³Ú¶¶±Ø¤È»³¾å¤Î¹âÌî»³±Ø¤ò·ë¤Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î´¬¤­¾å¤²µ¡¤ò¸«³Ø¡£±¿Å¾»Î¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ²ÆµÙ¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ï¹âÌî»³±ØÃÏ²¼¼¼