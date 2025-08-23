２２日、天津国際クルーズ母港に停泊する「招商伊敦」。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月23日】中国天津市で22日、中国船籍のクルーズ船「招商伊敦（ZHAOSHANGYIDUN、チャイナ・マーチャンツ・エデン）」が正式運航を開始後、初めて寄港した。天津には11月まで月1度のペースで計4回寄港する。招商伊敦の前身は、2017年にイタリアの造船所で建造されたバイキング・サン。21年に多国籍クルーズ会社のバイキ