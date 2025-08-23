【動画】本田正重騎手に直撃取材｜https://youtu.be/OJcCRptnrvA 地方競馬の精鋭が世界の舞台へ 地方競馬代表として、船橋競馬所属の本田正重騎手がワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）に出場することが決定した。本田騎手は今年7月に地方競馬通算1400勝を達成した名手で、地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップでの優勝を経て、世界の舞台への切符を手にした。 「僕でいいのかなという