¡Öµð¿Í¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿ÍÀèÈ¯¤Î°æ¾å¤¬Ï»²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¥­¥ì¤Î¤¤¤¤Ä¾µå¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¸Þ²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÅêµå¡£Ï»²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢·¬¸¶¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£²ÜÌ¾¤ÏËÜÎÝ¤ÇÊ°»à¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤Ï£µ·î£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£