お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が、22日に更新されたさまぁ〜ずのYouTubeチャンネルにゲスト出演。大竹一樹との過去の確執について明かした。この日、先輩コンビと酒を酌み交わしながらトークをした有田。独身時代、大竹と一緒に海外旅行に行くほど仲が良かったことを明かし、思い出話に花を咲かせた。ところが有田は「兄貴のようなさまぁ〜ずさんとの関係が切れてしまった事件がある」と切り出し、さまぁ