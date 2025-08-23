23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¥í¥Ã¥ÆÀï¡£DeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏµÈÌî¸÷¼ù¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÅâÀîÐÒ¸Ê¡£DeNA¤Ï1²óÉ½¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¡¦ÅâÀî¤òÁá¡¹¤È¹¶Î¬¡£ÅÙ²ñÎ´µ±¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¹¬Àè¤è¤¯3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£3²óÉ½¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¢´Øº¬Âçµ¤¡¢¹â¸«ß·°êÌ¥¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï°ËÆ£¸÷¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·°ËÆ£¤Ï¥À¥Ö¥ë¥×