FANTASTICSÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½ñÀÒ¡ÖÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¡È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡É¡È¤¨¤¨¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÉCOMPLETE BOOK¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿Íµ¤»¨»ï¡ÖJUNON¡×¤Ç4Ç¯´Ö¹Ô¤¦Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿1ºý¡£4Ç¯Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ä»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤«¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£Ï¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤