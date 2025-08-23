【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有は２２日（日本時間２３日）、本拠地でのドジャース戦に先発し、６回１安打１失点、５奪三振で３勝目を飾り、自身の持つ日本人最多記録を更新する日米通算２０６勝とした。試合は２―１だった。前日に休養のために欠場し、１番指名打者で２試合ぶりに出場したドジャースの大谷翔平は３打数無安打、１四球だった。ダルビッシュとは３打席