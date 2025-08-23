9月に入る頃には、朝晩だけでも涼しくなる日があってもよさそうですが、最低気温は、九州から関東を中心に、この時期としてはかなり高い予想です。9月に入ってからもしばらく、25℃を下回らない日が続くでしょう。日中の熱中症対策はもちろんのこと、夜でもエアコンを使用するなど対策が必要な日が続きます。8月の終わりにかけて九州〜関東を中心に強い日差しと猛暑夜も蒸し暑い8月の終わりにかけて、夏の太平洋高気圧は、西日本