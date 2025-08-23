今年のワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）に初出場する外国人騎手にＳＮＳでも称賛の声が集まっている。ＪＲＡで初めて騎乗する名手は、アルゼンチンを拠点に活躍するブラジル出身のフランシスコ・ゴンサルベス騎手。札幌４Ｒ・３歳未勝利でハイクオリティ（牡、栗東・今野貞一厩舎、父リアルスティール）を１着に導き、２戦目でＪＲＡ初勝利を挙げた。日本デビューとなった初騎乗の札幌２Ｒこそ１０着に敗れたが、