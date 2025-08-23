¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç£±ÅÀ¤ò¼é¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¡£·¬¸¶¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢±¦Íã¤ÎÃæ»³¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÊáµå¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞµÈÀî¤ËÁ÷µå¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¹ÃÈå¤¬Áö¼Ô¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¡£µå¿³¤Ï¥¢¥¦¥È¤ÈÈ½Äê¤¹¤ë¤â¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î»°±º´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¡£²ÜÌ¾¤Î±¦¼ê¤¬¹ÃÈå¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¹ÃÈå¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤êÈ½