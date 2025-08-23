近藤真彦（61）が23日、インスタグラムを更新。「これが世界一のペヤングだ！」とつづり、インスタント焼きそば「ペヤングソースやきそば」（まるか食品）に、本物の松茸スライスを投入した写真を投稿した。お湯を投入する前に、松茸を仕込んだ写真も投稿した近藤は、十分にだしが出たからか「最高に美味しかった（笑）#近藤真彦#ペヤング#まつたけ#世界一#美味しいは幸せ」とつづった。近藤はカップ麺を愛好しているよう