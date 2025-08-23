タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と大阪万博を訪れた際の様子を報告した。【映像】大泣きで北斗晶を引き留める初孫・寿々ちゃんこの日、北斗は「今日の私は…疲労困憊」と述べつつ「でも、大阪万博楽しかった〜（この模様は関テレの旬感LIVEとれたてっ！で放送されます）」と報告。「とにかく大屋根リングは想像を絶する大きさ」「こんなに、こんなに凄いとは。。。」とその規模に驚い