¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-DeNA(23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤¬¸«»ö¤ÊÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ÇDeNA¤ÎÆÀÅÀ¤òÁË»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯·¬¸¶¾­»ÖÁª¼ê¤Ë¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥È¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò½èÍý¤·¥»¥«¥ó¥É¤ØÁ÷µå¡¢Ãæ·Ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤ÏÁÇÁá¤¯¥Û¡¼¥à¤ØÊÖµå¤·ËÜÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ï¤É¤¤È½Äê