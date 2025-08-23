Ç­¤Ë¤Ï´í¸±²á¤®¤ë¿¢Êª5Áª Ç­¤Ë±Ô¤¤¥­¥Ð¤äÄÞ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿¢Êª¤Ë¤â¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÍ­ÆÇÀ­¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ °¦Ç­¤È°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿¢Êª¤¬´í¸±¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ 1.¥æ¥ê Ç­¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â´í¸±¤È¤µ¤ì¤ë¿¢Êª¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯ÎÌ¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤À¤±¤ÇµÞÀ­¿ÕÉÔÁ´¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö¤Ó¤é¤äÍÕ¡¢·Ô¡¢²ÖÊ´¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³è¤±