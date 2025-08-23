¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñºÇ½ªÀï¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°92°Ì¤ÎÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤¬À¤³¦41°Ì¤Î¥ª¥ë¥¬¡¦¥À¥Ë¥í¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿Æ±130°Ì¤Î¼Æ¸¶±ÍºÚ¡Ê¶¶ËÜÁí¶È¡Ë¤Ï35°Ì¤Î¥¨¥Þ¡¦¥é¥É¥¥¥«¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÃË»Ò¤Ç¤ÏÀ¤³¦149°Ì¤ÎÀ¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬25Æü¤Ë½éÀï¤ËÎ×¤à¡£Í½ÁªÄÌ²á¤·¤¿112°Ì