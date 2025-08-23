¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹âÂ´¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢5¡½2¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤«¤éÂç»ö¤Ê¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÊ¡ÅçÏ¡Åê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬5²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¥ë¡¼¥­¡¼±¦ÏÓ¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤ì¤Ð¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö27¡×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ëÃæ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÂçÃÀºÓÇÛ¡£¼ÆÅÄ¤ÏËÒ¸¶Âç¤Ë¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢º£µÜ¤òÊ»»¦