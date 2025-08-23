¡Ö¥¢¥Ë¥áNYC¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡á21Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÅì³¤´ß¤ÇºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥Ë¥áNYC¡×¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬´ð´´»º¶È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¹â´ØÀÇ¤¬±Æ¤òÍî¤È¤¹¡£ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤«¤é¤ÎÇã¤¤¹µ¤¨¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¶È¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï21Æü¤«¤é¤Î4Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò