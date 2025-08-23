¥Ý¥¤³è·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ý¥¤³è¡¢ÆÃµ»¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤Ï110Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÀáÌó¤È¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¡³°¿©¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï0.5¡ó¡Á1¡ó¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç7¡ó´Ô¸µ¤È