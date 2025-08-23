¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡¢²­Æì¾°³Ø£³¡Ý£±ÆüÂç»°¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ËÊÄ²ñ¼°¸å¡¢ÆüÂç»°¤Î»°ÌÚ´ÆÆÄ¤¬²­Æì¾°³Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ËöµÈ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¿¤¿¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å¨¾­¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿£²Ç¯À¸º¸ÏÓ¤Ï´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ª¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤«¤ì¡¢Ï«¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ò¸«Á÷¤ëºÝ¡¢ËöµÈ¤ÏÄ¾Î©ÉÔÆ°¤Ç°ìÎé¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüÂç»°¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â°Ï¤Þ¤ì¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ËöµÈ¡£¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¸÷·Ê