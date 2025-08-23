º£½µ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥Ù¥Ó¡¼¥Ï¥ê¡¼¡õ¥Ï¥Ë¡¼¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß1,600±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥Ï¥ê¡¼¡õ¥Ï¥Ë¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª²Æ¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤ËÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª½ë¤¤µ¨Àá¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤è¤¦¢ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï8·î29Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯