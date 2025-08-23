贅沢なひとときを彩るゴディバから、この秋冬限定で「季節のトリュフ-秋冬-」が登場します。スイートポテトやマロン、パンプキンなど秋の味覚を閉じ込めた6種類のトリュフをエレガントなパッケージに詰め合わせ。心も体も温まる濃厚な味わいは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。 秋冬だけの限定フレーバー6種 「季節のトリュフ-秋冬-」には、旬の素材を活かした6種