¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½µð¿Í¡Ê£²£³Æü¡¦³ù¥±Ã«¡Ëµð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¡££·²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂ¹¤¬³°³ÑÄã¤á¤ËÅê¤¸¤¿ÊÑ²½µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÂåÁö¤ËÅòÀõ¤¬Á÷¤é¤ì¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÄÍ¤Ïº£·î£±£µÆü¤Î£³·³Àï¤Ç¡¢º¸»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎ¡Ê£Ô£Æ£Ã£Ã¡ËÂ»½ý¤«¤éÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡££²·³Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë¤«¤é£´»î¹çÃæ£³»î¹ç¤Ç¥Þ¥ë¥Á