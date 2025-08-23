FREAK¡ÇS STORE¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢¡Ë¤«¤é¡¢LAÌ¾Êª¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥àÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥í¥´¤ä¥¢¡¼¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä ½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDaytona Park¡Ê¥Ç¥¤¥È¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§