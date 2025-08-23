新種の恐竜には、背中に高く張った帆を思わせる構造上の特徴があったとみられる/James Brown/University of Portsmouth（ＣＮＮ）古生物学者たちが、背中に帆のような構造を持つ非常に特徴的な新種の恐竜を発見した。ロンドン自然史博物館が２２日に発表した。英国のセーリング選手として数々の記録を塗り替えたエレン・マッカーサー氏にちなんで命名された恐竜、イスティオラキス・マカルトゥーラエの骨は、英イングランド南岸沖