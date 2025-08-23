オードリーの若林正恭が２０日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。本番前から豹変ぶりにドン引きした大物俳優とトップ女優の名前を挙げた。この日、ゲストの古田新太、小池栄子の俳優陣に、若林が「待ち時間にみんなで楽しい話した後、泣き芝居とか、めっちゃシリアスとかいけます？」と瞬時に切り替えられるかと尋ねた。そろってうなづく２人に、若林は映画で共演した俳優・堺雅人と中谷美紀に言及。「５メー