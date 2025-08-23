松本好雄オーナー（８７）が２３日、中京３Ｒをメイショウハッケイで勝利し、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成した。騎手時代にメイショウマンボで１３年オークス、秋華賞、エリザベス女王杯を制すなど縁の深い武幸四郎調教師（４６）＝栗東＝は「偉大過ぎる数字ですよね。自分のことではないけど、めちゃくちゃうれしい。みんなそう思っているんじゃないかな。みんなが会長のために頑張りたいって気持ちだと思