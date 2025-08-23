¡Öµð¿Í¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬²¬ËÜ¤Î£²»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡££°¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸Þ²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜ¤¬¥«¥¦¥ó¥È£±¡Ý£²¤«¤é³°³Ñ¤Î£±£²£±¥­¥í¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¹â¤¤ÃÆÆ»¤òÉÁ¤¤¤Æº¸ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£±£°¹æ¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²ó¤ÎÀèÆ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÎÝ¤Ë¡Ë½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµ¤ÎÁ°¤ËÌµÁö¼Ô¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤