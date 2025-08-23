お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。仙台育英（宮城）の須江航監督の発言について語った。仙台育英も出場した第107回全国高校野球選手権大会。暑さ対策で試合を朝・夕に分ける2部制が導入され、夕方の試合は終了時刻が遅くなる可能性もあり、批判の声も。これに須江監督は「人生最高の夜